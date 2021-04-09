Газпромбанк организует размещение "зеленых" облигаций "Атомэнергопрома" на 10 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "Атомэнергопром" планирует выпустить пятилетние облигации на принципах "зеленого" финансирования объемом 10 млрд рублей. Организатором размещения по итогам закупки выбран Газпромбанк, следует из материалов "Атомэнергопрома".

Бумаги планируется разместить на Московской бирже до конца этого года.

В настоящее время Газпромбанк предоставляет финансирование для проектов Росатома по строительству ветроэлектростанций. Первая сделка по привлечению финансирования Газпромбанка структурой Росатома для ВИЭ-проектов была совершена в 2017 году, вторая - в начале 2021 года, в рамках которой привлечено 40 млрд рублей. Параметры сделки зависят не только от экономических параметров проекта, но и привязаны к целям устойчивого развития.