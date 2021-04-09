Кабмин продлил действие правил использования изъятого алкоголя для выпуска антисептиков

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила использования контрафактного алкоголя в производстве антисептиков на 2021 год. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что в 2021 году случаем направления на использование изъятых или конфискованных этилового спирта или спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта не менее 75% объема готовой продукции) <…> является необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

В постановлении указывается, что уполномоченные органы исполнительной власти субъектов России в случае необходимости использования продукции в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции направляют в Росалкогольрегулирование заявку с указанием необходимого количества (объема) и вида продукции. Передача продукции уполномоченным органам осуществляется организацией на безвозмездной основе.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать конфискованный в России этиловый спирт для производства антисептиков, в начале июня 2020 года. В июле 2020 года были утверждены правила использования контрафактного алкоголя в производстве антисептиков на 2020 год.