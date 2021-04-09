Итоговые дивиденды "Норникеля" в адрес "Русала" будут снижены на $354 млн

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Единовременное сокращение итоговых дивидендов "Норникеля" за 2020 год в адрес "Русала" (второй крупнейший акционер ГМК), которое было принято на сегодняшнем заседании совета директоров "Норникеля", составит $354 млн, говорится в сообщении "Русала".

"В целях поддержания устойчивого развития "Норильского никеля" итоговые денежные дивиденды от "Норильского никеля", причитающиеся компании ["Русал"] по действующей формуле дивидендов, будут единовременно снижены. Ожидается, что это сокращение составит примерно $354 млн", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня совет директоров "Норникеля" рекомендовал акционерам на годовом собрании 19 мая утвердить дивиденды по итогам 2020 года 161,6 млрд руб., или 1 021,22 руб. на обыкновенную акцию. Отмечалось, что совет директоров поддержал предложение менеджмента ГМК о минимизации дивидендов по итогам года.