Кабмин прогнозирует рост доли электрокаров до 5% к 2030 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти России не рассчитывают на резкий рост числа автомобилей на газе или электричестве в ближайшие десять лет - их доля к 2030 году на рынке страны должна составить не менее 1% и 5% соответственно, беспилотных авто - минимум 2%, следует из уточненной и продленной кабмином госпрограммы развития промышленности до 2030 года.

Стратегия развития автопрома, утвержденная в 2018 году, предполагала, что доля электромобилей достигнет 4-5% продаж к 2025 году.

В результате реализации подпрограммы по транспортному и спецмашиностроению доля беспилотных легковых автомобилей 3-го уровня по классификации SAE к 2030 году должна составить не менее 2%, говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму.

Кроме того, не менее 75% автопроизводителей, работающих на территории РФ, должны к 2030 году достичь уровня локализации производство в 8 тыс. баллов и более. Сейчас фактическая локализация автомобилей рассчитывается по балльной системе, установленной 719-м постановлением правительства. Государство выплачивает концернам промышленные субсидии в зависимости от набранного количества баллов.

Доля отечественных автомобилей на внутреннем рынке к 2030 году, согласно программе, должна составить 85%, железнодорожного машиностроения - 90%, сельхозмашиностроения - не ниже 80%, машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств - не ниже 62%, продукции специализированного машиностроения - не ниже 50%.

Программа предполагает, что доля экспорта автомобилей и продукции железнодорожного машиностроения составит 25%, экспорт продукции спецмашиностроения - от 100 млрд руб. к 2030 году.