Профицит консолидированных бюджетов регионов в I квартале составил 245 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Консолидированные бюджеты регионов РФ в I квартале 2021 года вышли на профицит, который составил 245 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Профицит консолидированных бюджетов регионов составил 245 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля в 72 регионах отмечен профицитный бюджет на сумму 316 млрд рублей, а с дефицитом исполнены бюджеты 13 регионов на сумму 71 млрд рублей. По итогам I квартала свободные остатки средств регионов увеличились на 29% и составили 1,895 трлн рублей", - отмечается в материалах Минфина.

Доходы и расходы

По предварительным данным, доходы регионов за I квартал 2021 года увеличились на 11% в годовом выражении - до 3,408 трлн рублей

"Выросли поступления налоговых и неналоговых доходов. Так, по сравнению с прошлым годом они теперь составляют 2,772 трлн рублей (+8%). Основной вклад в увеличение собственных доходов обеспечен за счет поступлений по налогу на прибыль организаций - 1,007 трлн рублей (+15%). Доходы по данному налогу занимают наибольший удельный вес в доходах региональных бюджетов - 30%, на втором месте поступления по налогу на доходы физических лиц - 28% (938 млрд рублей)", - указывают в Минфине.

Объем безвозмездных поступлений регионам за I квартал 2021 года составил 585 млрд рублей - это на 24% больше, чем годом ранее. "Это связано как с оказанием дополнительной поддержки, так и с более ранним доведением межбюджетных трансфертов для повышения эффективности их использования", - поясняют в министерстве.

Кроме того, в этом году у регионов появились дополнительные источники доходов - размещение Федеральным казначейством временно свободных средств единого казначейского счета. "Это стало возможным благодаря внедрению с 1 января системы казначейских платежей и аккумулированию ликвидности бюджетной системы Российской Федерации на едином казначейском счете. По данным Федерального казначейства за первый квартал регионы получили дополнительно 1,37 млрд рублей от размещения средств единого казначейского счета", - говорится в материалах Минфина.

Расходы регионов РФ за отчетный период выросли на 16% - до 3,164 трлн рублей. При этом опережающими темпами росли инвестиционные расходы регионов, которые составили 270 млрд рублей (+29%).