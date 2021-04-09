Белый дом представил проект бюджета на следующий финансовый год в размере $1,5 трлн

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Белый дом представил в пятницу проект бюджета на 2022 финансовый год (начнется в США 1 октября) в размере $1,52 трлн. Об этом говорится в опубликованном письме на имя председателя комитета Сената Конгресса США по ассигнованиям Патрика Лихи.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.