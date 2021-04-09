"AliExpress Россия" зафиксировал в марте рост спроса на товары для ремонта дома

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россияне в марте почти в два раза чаще покупали инструменты для ремонта и почти в три раза чаще - обои. Об этом говорится в исследовании "AliExpress Россия", проанализировавшем покупательскую активность в период с 1 по 31 марта 2021 года.

"Сильнее всего из категорий обустройства жилья выросли обои. Их стали покупать в 2,7 раза чаще по сравнению с февралем. Из таких товаров россияне предпочитают самоклеящиеся 3D-обои с принтами. Самый популярный принт - изображение кирпичной кладки или мраморной поверхности. Популярностью пользуются и настенные или потолочные наклейки с изображением животных или светящиеся звезды на потолок. В среднем пользователи готовы отдать за рулон обоев от 0,2 до 2,4 тыс. рублей, за набор декоративных наклеек - от 50 до 200 рублей", - говорится в исследовании.

В марте пользователи стали в 1,7 раза чаще покупать инструменты для ремонта. Среди самых популярных товаров - высокомощные электрические дрели, распылители краски и аэрографы, а еще электрические отвертки. В среднем такие инструменты по отдельности стоят от 1,7 до 4,5 тыс. рублей.

Увеличился спрос и на готовые наборы инструментов для ремонта. Такие товары выросли в спросе в 1,2 раза по сравнению с февралем. Чаще всего россияне предпочитают наборы в пластиковой коробке, в которые входят молоток-гвоздодер, рулетка и противоскользящая отвертка. В среднем россияне готовы отдать за такой набор из 168 предметов до 5 тыс. рублей.

Кроме того, россияне стали чаще выбирать товары для домашнего освещения. Эта категория показала в марте рост в 1,7 раза по сравнению с февралем. Пользователи предпочитают "умные" светодиодные потолочные люстры с дистанционным управлением. Чаще всего их привлекает строгий геометричный дизайн, вписывающийся в хайтек-интерьер. Средняя стоимость таких товаров - от 5 до 14 тыс. рублей. Еще одна весенняя тенденция дизайна интерьеров - скатерти и домашний текстиль. "Спрос на такие товары в марте вырос на треть. Чаще всего пользователи выбирают гибкие силиконовые скатерти для кухни, рулонные шторы на оконные рамы и темные портьеры для спальни. В среднем россияне готовы отдать за такие товары от 0,3 до 3,7 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Спрос на специальные наборы для хранения вырос в марте в полтора раза. Россияне обращают внимание на ящики для хранения объемом в 18 литров, а еще кейсы и ящики-органайзеры для инструментов. На такие товары для организации пространства пользователи готовы потратить до 300 до 500 рублей.

По данным аналитиков "Тинькофф", на начало апреля товары для дома и ремонта занимают второе место после супермаркетов по частоте покупок, следом идут развлечения, аптеки и расходы на транспорт. В целом, товары для дома и ремонта входят в топ-5 категорий с самым большим ростом расходов год к году: с января по март россияне потратили на такие товары на треть больше денег, чем год назад. "Тинькофф Индекс" анализирует финансовые операции более 13 млн клиентов экосистемы "Тинькофф".