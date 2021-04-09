Белый дом хочет увеличить в 2022 году расходы на внешнюю политику на 12%

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом предлагает на 12% увеличить расходы на внешнеполитическую деятельность США в 2022 финансовом году. Об этом свидетельствуют бюджетные предложения Белого дома, которые были направлены в пятницу руководству Конгресса США.

Как отмечается в данных документах, исполнительная ветвь власти хотела бы ассигновать в следующем финансовом году на деятельность Госдепартамента $63,5 млрд. Этот показатель на $6,8 млрд, или на 12%, больше, чем в 2021 финансовом году, подчеркивается в нынешнем коротком проекте нового федерального бюджета, который позднее будет дополнен Белым домом.