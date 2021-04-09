Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,62-1,57%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций умеренно снижался перед выходными в свете сохраняющейся напряженности геополитического фона и неоднозначного внешнего фона. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,62%, до 3 486,03 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,57%, до 1 417,77 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:22 мск вырос на 0,52%, до 77,38 руб., евро - на 0,49%, до 92,04 руб.

"Помимо геополитики, глобальный аппетит к риску сдерживают проблемы с ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, Индии, Китае, Бразилии, Турции. Макростатистика тоже оказывает локальное влияние на настроения. Так в пятницу слабее прогнозов вышли февральские показатели объема промышленного производства в Германии и Франции", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом цены на нефть удерживаются в районе $62-63 за баррель, а кривая доходности 10-летних гособлигаций США формируется ниже 1,7%, что является благоприятным фактором, добавил он.

Рынок акций

В лидерах роста на российском рынке находятся акции "Норильского никеля" (+2,03%). "Совет директоров рекомендовал направить на выплаты дивидендов 50% свободного денежного потока, что меньше базового сценария ожидаемого рынком примерно на $1 млрд. Однако основные акционеры компании достигли предварительного соглашения об обратном выкупе акций на $2 млрд до конца 2021 года. Таким образом, общие выплаты акционерам могут быть на $1 млрд выше ожиданий", - пояснил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

В аутсайдерах пятницы находятся акции "Алросы" (-3,28%) после публикации финансовых результатов. "Продажи компании в марте выросли на 133,6% в годовом выражении, но в месячном сопоставлении упали на 4%, чем, видимо, расстроили инвесторов. В то же время показатели достаточно ровные, компания все так же ориентирована на реализацию реального спроса и никаких сюрпризов не преподносит", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По ее мнению, реакция рынка кажется избыточной, а это значит, что продажи могут быть выкуплены довольно оперативно.

Прогноз на понедельник

Для российского рынка в начале предстоящей недели ключевыми факторами влияния останутся общерыночный риск-аппетит, геополитика, сырьевые цены.

"Мы считаем невысокой вероятность негативного сценария реализации геополитических рисков, связанных с эскалацией напряженности на востоке Украины, а также введения жестких санкций в обозримой перспективе. Тем не менее давление со стороны геополитической напряженности продолжит оказывать ограничивающее воздействие на спрос в отношении российских активов", - считает Александр Бахтин.

Из важной статистики понедельника эксперт выделил объем февральских розничных продаж в еврозоне и данные по выданным займам в КНР.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник - 3 470-3 550 пунктов, курсу рубля к доллару - 76,5-77,7 руб. Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 475-3 505 пунктов, а также 76,90-77,95 руб. и 91,20-92,85 руб. соответственно.