США планируют в 2022 году увеличить расходы на здравоохранение на 24%

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом предлагает Конгрессу США увеличить в 2022 финансовом году расходы на здравоохранение почти на 24%. Об этом свидетельствует обнародованная в пятницу короткая версия федерального бюджета США на следующий финансовый год (начнется в стране 1 октября текущего).

Как отмечается в данных документах, исполнительная ветвь власти запрашивает у законодательной для Министерства здравоохранения и социальных служб США и входящих в его систему организаций, в частности Центров по контролю и профилактике заболеваний, в общей сложности $131,7 млрд. Этот показатель на $25 млрд, или на 23,5%, больше, чем в 2021 финансовом году, подчеркивается в проекте бюджета, который будет позднее дополнен Белым домом.

В нем уточняется, что ассигнования по линии Центров по контролю и профилактике заболеваний намечается довести до $8,7 млрд, что станет самым крупным увеличением бюджета данного ведомства за почти 20 лет.

Национальным институтам здравоохранения США предложено выделить $51 млрд (на $9 млрд больше, чем в текущем финансовом году). При этом $6,5 млрд из бюджета институтов планируется ассигновать на создание нового Агентства перспективных научно-исследовательских проектов в сфере здравоохранения.