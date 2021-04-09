Эксперты назвали продукты, которые могут стать лидерами по росту цен в ближайшие два года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Наибольший рост мировых цен на продовольственные товары в ближайшие два года возможен на сою, масличные культуры и зерно, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

"Лидерами по росту цен в следующие 24 месяца останутся соевые бобы (возможен рост цен на 20-30%), масличные культуры (рост от 6% до 8%) и зерно (от 4% до 7%)", - говорится в материале.

Средний рост цен на продовольствие на мировых рынках в ближайшие два года замедлится и составит 3-4% в годовом выражении.

Ожидания роста цен аналитики объясняют снижением предложения товаров и услуг на фоне пандемии, увеличением доходов граждан в развивающихся экономиках, растущими ценами на нефть и инфляционными ожиданиями. Также на рост цен, по мнению экспертов, оказывает влияние расширение использования продовольственных товаров в качестве биотоплива, а также изменения в структуре производства и потребления вследствие стремления к здоровому образу жизни и ответственному потреблению.

Ключевыми факторами повышения цен на сельскохозяйственную продукцию в России в агентстве назвали снижение производства (в январе - феврале 2021 года производство мяса птицы снизилось на 8% год к году, яиц - на 3%, подсолнечного масла - на 7%, муки - на 12%, по данным Росстата), а также вспышки птичьего гриппа на юге России в начале 2021 года и увеличение цен на продукцию растениеводства, повлекшее подорожание кормов и повышение цен на мировом рынке.