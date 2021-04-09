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Чернышенко поручил Минцифры и ФАС провести мониторинг цен на интернет в школах

Срок исполнения поручения - до 11 мая

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил ФАС и Минцифры совместно с другими заинтересованными ведомствами изучить уровень цен на подключение к интернету в российских школах. Об этом заместитель председателя правительства РФ сообщил на совещании по вопросу подключения российских школ к высокоскоростному интернету.

"Прошу провести мониторинг цен на услуги [по подключению школ к интернету] по России и совместно с ФАС выявить недобросовестных поставщиков", - сказал Чернышенко.

Поручение дано Минцифры, Минпросвещения, Минфину и ФАС, уточнили ТАСС в пресс-службе аппарата вице-премьера. Срок исполнения поручения - до 11 мая 2021 года.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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