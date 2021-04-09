{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти рассматривают вопрос финансирования ОЭЗ "Грозный" на 1,5 млрд рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников главной задачей назвал наращивание экономического потенциала региона

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Инфраструктурное обеспечение особой экономической зоны "Грозный" в Чечне потребует вложения около 1,5 млрд рублей. Власти будут рассматривать вопрос резервирования необходимых средств, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики в Грозном.

"У нас здесь есть хорошие проекты, создается особая экономическая зона "Грозный". Предстоит принять решение, дальше - зарезервировать средства на финансирование инфраструктуры, 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Решетников отметил, что создание особых экономических зон в республике позволяет развивать экономику, улучшать жизнь населения. "Главная задача, которая перед нами стоит - наращивание экономического потенциала республики, крайне важно создание инфраструктуры, транспортной, инженерной, социальной, улучшение жизни людей", - сказал он.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на этой территории подписали уже ряд компаний. Это проекты по строительству завода по производству противотуберкулезных фармацевтических препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета, строительство DATA-центра, завода полного цикла по производству готовых лекарственных форм и строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс".

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичЧечня
Власти Китая сформулировали новые меры по дальнейшему открытию рынка Хайнаня
Разработанная программа состоит из 22 этапов
Читать полностью