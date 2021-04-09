Власти рассматривают вопрос финансирования ОЭЗ "Грозный" на 1,5 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Инфраструктурное обеспечение особой экономической зоны "Грозный" в Чечне потребует вложения около 1,5 млрд рублей. Власти будут рассматривать вопрос резервирования необходимых средств, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики в Грозном.

"У нас здесь есть хорошие проекты, создается особая экономическая зона "Грозный". Предстоит принять решение, дальше - зарезервировать средства на финансирование инфраструктуры, 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Решетников отметил, что создание особых экономических зон в республике позволяет развивать экономику, улучшать жизнь населения. "Главная задача, которая перед нами стоит - наращивание экономического потенциала республики, крайне важно создание инфраструктуры, транспортной, инженерной, социальной, улучшение жизни людей", - сказал он.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на этой территории подписали уже ряд компаний. Это проекты по строительству завода по производству противотуберкулезных фармацевтических препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета, строительство DATA-центра, завода полного цикла по производству готовых лекарственных форм и строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс".