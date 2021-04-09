Фондовые торги на бирже Нью-Йорка завершились уверенным ростом котировок

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов в пятницу продемонстрировали уверенный рост и прибавили 0,6-0,8%. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к завершению торгов вырос на 297,03 пункта (0,89%), до отметки 33 800,60. Индекс S&P 500 набрал 31,63 пункта (0,77%) и оказался на уровне 4 128,80, индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 86,55 пункта (0,63%), до 13 845,05.

По мнению экспертов, инвесторы настроены оптимистично, в том числе благодаря тому, что акции транспортных компаний демонстрируют хорошие показатели на протяжении 10 недель. "Это приятное завершение хорошей недели. Рост [котировок] в транспортной сфере - это хороший знак того, что экономика начинает открываться", - приводит агентство Reuters слова Райана Детрика, ответственного за рыночную стратегию в компании LPL Financial.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,75%, до $59,34 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото подешевела на 0,74% - до $1 743,36 за тройскую унцию.