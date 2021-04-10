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Пандемия COVID-19

"Известия": Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля

Это связано с обострением эпидемиологической ситуации в республике
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Турцией могут ограничить на месяц с 12 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупнейших туроператоров.

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По данным издания, ограничительные меры могут вступить в силу с понедельника, 12 апреля, однако, полного прекращения авиасообщения не предполагается. Уточняется, что ограничения могут представлять собой запрет на чартерные рейсы, а также возможно введение 14-дневного карантина для пребывающих из Турции. При этом предполагается сохранение части грузопассажирских вывозных рейсов.

Министерство здравоохранения Турции 8 апреля зафиксировало наибольший за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - более 55 тыс. случаев. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее (54 740 инфицированных). Кроме того, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что россиянам в этому году лучше провести отпуск внутри страны, для этого есть все возможности, а поездки в Турцию сейчас небезопасны, так как ее система здравоохранения не справляется с эпидемиологической ситуацией.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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