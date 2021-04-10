"Известия": в России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спрос на страхование от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз по сравнению с 2019-м. Об этом в субботу пишет газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По данным издания, в связи с переходом работников компаний на дистанционный формат на фоне развития пандемии в 2020 году резко возрос спрос на страхование от киберпреступлений. Число купленных полисов, покрывающих такие риски, увеличилось в пять раз в 2020 году по сравнению с 2019-м и составило 955, сообщила "Известиям" вице-президент ВСС Светлана Гусар, добавив, что на текущий момент данные услуги предлагают менее 10 организаций. Уточняется также, что наибольший спрос зафиксирован от кредитных организаций, а также от компаний, чья деятельность связана с IT-индустрией.

"В среднем минимальная цена полиса составляет от 5 тыс. до 600 тыс. рублей в месяц, а сумма покрытия находится в диапазоне от 1 млн до 150 млн рублей в зависимости от условий", - рассказала "Известиям" профессор кафедры "Финансовые рынки" Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Юлия Ахвледиани. По ее мнению, в связи с ростом киберпреступности популярность таких договоров будет только расти.

Владимир Новиков, директор по рискам страховой компании "Сбербанк страхование", отметил, что спрос будет расти дальше, при этом убытки в связи заключением договоров пока не были зарегистрированы, а волну выплат по случаям киберрисков следует ожидать через пару лет.

Однако, как предупредил Евгений Шарапов, директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР, в сфере киберстрахования есть и определенные сложности, например, касательно определения финального размера выплат. Генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов подчеркнул также, что, поскольку страховые компании пока не могут оценить потенциальные риски, клиенты вынуждены переплачивать или сталкиваться с получением полисов, по которым невозможно получить выплаты.

Всего за 2020 год, по данным МВД, число преступлений с использованием интернета возросло на 91%, а при помощи мобильных телефонов - на 88%. Согласно данным Генпрокуратуры РФ, за последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес их в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%.