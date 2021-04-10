Alibaba считает правильным решение властей Китая о штрафе в $2,78 млрд

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Китайский интернет-гигант Alibaba признает правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа в размере 18,22 млрд юаней (порядка $2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу компанией.

"Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться", - говорится в документе.

В нем уточняется, что Alibaba намерена "принять меры для более законной коммерческой деятельности" и "ускорит оптимизацию системы, соответствующей правовым нормам".

"Мы будем следовать по пути инноваций и развития, более ответственно нести ответственность перед обществом", - подчеркивается в заявлении.

В субботу утром власти Китая объявили о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа эквивалентен 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу). Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами "без права выбора", что "негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции".