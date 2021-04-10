Исследование: чаще всего по специальности работают врачи, юристы и главные бухгалтеры

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Чаще всего по специальности, которая была получена в вузе, работают врачи, юристы и главные бухгалтеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, по специальности работают 75% психологов, 72% учителей, 69% бухгалтеров, 53% экономистов, 47% системных администраторов, 44% маркетологов, по 43% программистов и переводчиков.

Чаще всего не работают по специальности 71% менеджеров по продажам, 69% менеджеров по работе с клиентами, менеджеры по логистике и по закупкам (54% и 53% соответственно), 50% дизайнеров, по 42% секретарей и HR-менеджеров.

Как показал опрос, по смежной или близкой специальности работают 42% менеджеров проекта, 34% маркетологов, 31% дизайнеров, 30% инженерно-технических работников, 29% экономистов.

При этом более половины россиян (53%), работающих по специальности, имеют зарплату более 80 тыс. рублей в месяц. Респонденты с зарплатой до 29 тыс. меньше других работают по профилю (23%).

Исследование проводилось 19 марта-4 апреля текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. россиян старше 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы.