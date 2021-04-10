Инвесторы готовы вложить 100 млрд рублей в строительство четырех марин на Кубани

КРАСНОДАР, 10 апреля. /ТАСС/. Разработчики проекта сети марин в Краснодарском крае достигли предварительных договоренностей с несколькими инвесторами, которые готовы вложить более 100 млрд рублей в строительство четырех объектов на территории побережья Черного моря в регионе, рассказал ТАСС автор проекта, представитель проектно-архитектурного бюро "Гор-проект" Николай Гришин.

Краснодарский край ввиду своего географического положения является точкой отправления или транзитным регионом при совершении путешествий на яхтах. Проект создания сети марин был отобран для сопровождения к реализации Агентством стратегических инициатив на заседании регионального клуба в 2020 году.

"Проявившие интерес к проекту инвесторы есть, они готовы направить более 100 млрд рублей инвестиций на реализацию четырех объектов. Сейчас они ждут подтверждения со стороны государства о том, что оно заинтересовано в реализации таких масштабных проектов", - сообщил Гришин, пояснив, что минимальная стоимость одной такой марины начинается от 20 млрд рублей, потенциальные инвесторы пока не разглашаются, речь идет о нескольких компаниях.

Он добавил, что для реализации проекта в Краснодарском крае создали рабочую группу по развитию яхтенного туризма под руководством вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, к маю текущего года планируется полностью завершить разработку концепции развития инфраструктуры яхтинга на Кубани, после чего она будет передана на утверждение главе региона Вениамину Кондратьеву, параллельно с этой деятельностью край подготовит обращения на федеральный уровень, так как при реализации проекта есть несколько технических вопросов, которые выходят за рамки региональных компетенций.

Ранее общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Краснодарском крае Екатерина Кодзасова сообщала ТАСС, что в регионе планируют реализовать крупный инвестиционный проект по созданию на Черноморском побережье сети марин для привлечения яхтсменов. По ее словам, создание на Кубани сети марин будет способствовать появлению новых рабочих мест, увеличению площадей прибрежных территории за счет оборудования насыпных сооружений. Также обсуждалась тема создания через сеть марин логистики с курортами Крыма.