Эксперты ВШЭ считают, что мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. Об этом говорится в докладе "Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие", который подготовили эксперты НИУ "Высшая школа экономики" совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

"На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в докладе, пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.

"Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок", - считают эксперты.

Все это означает, делают вывод авторы доклада, что "правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии". При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и, в значительной степени, от планов и ожиданий на уровне фирм.

Усиление роли государства

Государство в период пандемии продемонстрировало способность эффективно помогать бизнесу, однако вмешательство в ценообразование и усиление роли компаний с госучастием могут привести к негативным последствиям, говорится в докладе.

"Кризис подтолкнул и компании, и государство к активному взаимодействию. Государство на федеральном уровне продемонстрировало способности разговаривать с бизнесом. Результатом такого взаимодействия стало оперативное решение ряда проблем отраслевого регулирования и смягчение отдельных ограничений", - говорится в исследовании.

Помимо прямой поддержки, бизнесу помогли меры, позитивно влияющие на спрос, - различные финансовые инструменты прямой поддержки населения в период кризиса.

Вмешательство государства

Как отмечают эксперты, существуют риски для экономики в связи с усилением контроля за бизнесом, получившим господдержку, и вмешательством в ценообразование.

"Отдельным существенным риском представляется расширение вмешательства государства в процессы ценообразования в конкурентных секторах (розничная торговля, фармацевтическая промышленность). Это может привести к существенным искажениям на соответствующих рынках", - сообщается в докладе.

Авторы исследования также обращают внимание на возможности контроля за бизнесом, которые появляются с внедрением новых технологий.