Эксперты ВШЭ считают, что мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются. Об этом говорится в докладе "Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие", который подготовили эксперты НИУ "Высшая школа экономики" совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.
"На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Как отмечается в докладе, пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.
"Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок", - считают эксперты.
Все это означает, делают вывод авторы доклада, что "правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии". При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и, в значительной степени, от планов и ожиданий на уровне фирм.
Усиление роли государства
Государство в период пандемии продемонстрировало способность эффективно помогать бизнесу, однако вмешательство в ценообразование и усиление роли компаний с госучастием могут привести к негативным последствиям, говорится в докладе.
"Кризис подтолкнул и компании, и государство к активному взаимодействию. Государство на федеральном уровне продемонстрировало способности разговаривать с бизнесом. Результатом такого взаимодействия стало оперативное решение ряда проблем отраслевого регулирования и смягчение отдельных ограничений", - говорится в исследовании.
Помимо прямой поддержки, бизнесу помогли меры, позитивно влияющие на спрос, - различные финансовые инструменты прямой поддержки населения в период кризиса.
Вмешательство государства
Как отмечают эксперты, существуют риски для экономики в связи с усилением контроля за бизнесом, получившим господдержку, и вмешательством в ценообразование.
"Отдельным существенным риском представляется расширение вмешательства государства в процессы ценообразования в конкурентных секторах (розничная торговля, фармацевтическая промышленность). Это может привести к существенным искажениям на соответствующих рынках", - сообщается в докладе.
Авторы исследования также обращают внимание на возможности контроля за бизнесом, которые появляются с внедрением новых технологий.
"Цифровизация государства создает новую платформу для взаимодействия с бизнесом, повышения эффективности инструментов господдержки, координации изменений. Однако возможно усиление попыток контролировать бизнес во всех решениях и встраивать его в исполнение решений "сверху вниз", - подчеркивается в докладе.
Такой подход, по мнению экспертов, "в условиях высокой экономической и технологической неопределенности может привести к накоплению рисков и диспаритетов".
Кроме того, как говорится в докладе, продолжаются процессы поглощения перспективных компаний, в том числе со стороны крупных компаний с государственным участием. "В этой связи возникают вопросы о возможных ограничениях для роста новых национальных чемпионов, о перспективах культивации нового бизнеса в крупных компаниях, о проблемах сохранения качества человеческого капитала в новых корпоративных рамках", - отмечают эксперты ВШЭ.
Административная нагрузка не снижается
В качестве одной из задач антикризисной политики, напоминают авторы исследования, декларировалось снижение административной нагрузки, мораторий на проверки. "Однако на уровне компаний отмечалось сохранение, а в некоторых случаях и усиление давления на бизнес. Последнее было более характерно для небольших компаний, для которых проверки - это высокие трансакционные издержки", - пишут эксперты.
Они отмечают, что в период кризисов государство определяет задачу снижения административной нагрузки на бизнес как приоритетную. "Однако на посткризисных этапах соответствующая активность существенно снижается. Требуется поиск механизмов устойчивого снижения административного давления, что предполагает изменение мотиваций и критериев оценки деятельности контрольных органов", - говорится в докладе.
Тенденции развития компаний
Развитие российских компаний в период после пандемии будет связано с цифровизацией бизнес-процессов и повышением роли человеческого капитала, отмечается в докладе.
"Во всех секторах будут усиливаться процессы цифровой трансформации, а в небольших компаниях, в секторах с горизонтальной координацией при этом будут меняться модели и форматы бизнес-деятельности", - говорится в исследовании.
По оценке экспертов, в работе компаний после выхода из кризиса, вызванного пандемией, сохранится тренд на развитие собственных каналов сбыта и усилится прямое взаимодействие с покупателями.
"Существенно изменится запрос на человеческий капитал: усилится спрос на навыки анализа больших данных и предсказательной аналитики продаж, интернет-маркетинг. Бизнес-модели компаний будут трансформироваться в направлении создания экосистемы вокруг человека: его здоровья, безопасности, питания, развлечений", - отмечают авторы исследования.
Вместе с повышением в развитии компаний роли нематериальных активов, знаний и навыков будет усиливаться конкуренция за человеческий капитал.
"В качестве вызовов отметим усиление разрыва между спросом перспективных компаний и предложением образовательной системы, а также между ростом компаний новых секторов в национальной экономике и их мобильностью, повышенной "чувствительностью" к конкурентоспособности национальной юрисдикции", - говорится в докладе.
Кроме того, по прогнозу экспертов ВШЭ, ряд традиционных секторов, например розничная торговля, становятся драйвером цифровой трансформации и источником спроса на человеческий капитал, эффективный в цифровой экономике.