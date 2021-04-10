Кабмин выделил 1,6 млрд рублей для нужд медицины, образования и спорта в регионах

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше 6 тыс. комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. Кроме того, детские школы искусств получат около 1,5 тыс. новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более 6 тыс. единиц инвентаря и оборудования. Спортивным учреждениям также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов", - отметили в кабмине.

В пресс-службе добавили, что вопрос о выделении финансирования на эти цели был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 8 апреля. Как отмечал Мишустин, речь идет об исполнении обязательств по государственным контрактам, которые были заключены в прошлом году.