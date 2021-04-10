В России в марте вырос спрос на растительное молоко

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сервисы доставки зафиксировали в России рост спроса на растительное молоко на фоне начавшегося у православных 15 марта Великого поста (в этом году он приходится на 15 марта - 1 мая). Об этом ТАСС сообщили онлайн-площадка Ozon и сервис доставки Igooods.

"В марте россияне купили на 25% больше упаковок растительного молока, чем в феврале. В топ-3 наиболее популярных видов входят кокосовое (37% от общего количества), овсяное (36%) и миндальное (11%) молоко. Растительное молоко в марте встречалось в каждом 22-м заказе, в феврале - в каждом 27-м заказе. Также в заказах россиян встречаются напитки для вегетарианцев - вефиры - с малиной и манго. Пользуются спросом напитки из фундука, кешью, гречки, на основе грецкого ореха и риса", - отметили в Igooods.

Как отметили в Ozon, основной причиной роста спроса на растительное молоко в марте стал Великий пост - в этот период коровье молоко многие заменяют растительным. Продажи растительного молока на Ozon в марте выросли на 20%, пик продаж пришелся на середину месяца, когда начался Великий пост. Так, с начала поста, на неделе с 15 по 21 марта, спрос на растительное молоко вырос на 28% относительно аналогичного периода в феврале. Среди растительного молока на Ozon быстрее всего спрос растет на соевое - продажи в марте увеличились в 2,6 раз год к году.

Сервис Igooods также отметил, что более половины всех заказов растительного молока в марте 2021 года пришлось на Санкт-Петербург, Москва - на втором месте с долей в 33%. В Санкт-Петербурге растительное молоко покупали в 1,5 раза чаще, чем в Москве. Топ-5 городов по потреблению растительного молока замыкают Сургут, Тверь и Новосибирск.

Соблюдать Великий православный пост в этом году планируют 13% россиян, следует из обнародованных ранее данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В Великий пост православные отказываются от сладостей, мясных продуктов, яиц.