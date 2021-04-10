Туристический сезон на Кубани начнется на месяц раньше

КРАСНОДАР, 10 апреля. /ТАСС/. Стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в Краснодарском крае. В этом году сезон начнется на месяц раньше обычного - 1 мая, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Меры [эпидбезопасности] продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая", - сказал Руппель.

Он уточнил, что в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. По словам заместителя главы региона, "эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда регион посетило более 2 млн туристов, однако всплеска заболеваемости отмечено не было".

Также вице-губернатор отметил, что курорты предлагают широкий спектр возможностей для отдыха во всех ценовых сегментах.

"Особенный спрос в последние годы складывается на отели категории "4 звезды" и "5 звезд". С 2019 года количество отелей "5 звезд" выросло на 30% и сегодня составляет порядка 40. Несколько новых средств размещения откроются и в сезоне 2021 года. Причем есть отельеры, которые активно перенимают опыт зарубежных коллег в части повышения сервиса и выстраивают свою политику в расчете на долгосрочные, многолетние отношения со своими гостями", - добавил вице-губернатор.

Новые туристические продукты

Руппель отметил, что сейчас ведется большая работа над диверсификацией курортного продукта. В части развлекательной составляющей отдыха в Геленджике запланировано открытие нового аттракциона, где и дети, и взрослые смогут почувствовать атмосферу Древнего Рима. В "Сочи Парке" пройдет пасхальная неделя, а в Семигорье в мае можно будет увидеть лавандовые поля.

"В Краснодаре можно будет посетить командную квест-игру на электросамокатах в исторической части города или отправиться на экскурсию с аудиогидом по улице Коммунаров-Борзиковской, которая сохранила свой первоначальный архитектурный облик. На территории игорной зоны "Красная Поляна" начнет работу новый театр, в котором будут представлены преимущественно малые формы искусства: моноспектакли, творческие вечера, модные антрепризы и многое другое", - сказал Руппель.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Всего в зимний сезон регион принял около 2 млн туристов.