Чемезов рассчитывает на сотрудничество с ташкентским авиазаводом после его восстановления

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ростех рассчитывает на сотрудничество с ташкентским авиазаводом в случае его восстановления. Об этом сообщил гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Сегодня этот завод не работает. Я думаю, что мы какие-то возможные направления сотрудничества наверняка найдем", - сказал Чемезов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что намерен возродить Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОИЧ). Авиасборочное производство на заводе было ликвидировано в 2012 году.