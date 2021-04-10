Минфин предложил сократить число разрешительных документов для производителей коньяка

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минфин России разработал законопроект для упрощения деятельности производителей коньяка полного цикла, сокращающий количество разрешительных документов для производителей коньяка полного цикла. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ со ссылкой на слова статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

"Минфин также предложил сократить количество разрешительных документов для производителей коньяка полного цикла. Теперь компаниям потребуется получить только одну лицензию на осуществление деятельности, что снизит административную нагрузку на бизнес" - приводятся в сообщении слова Сазанова, сказанные на совещании с руководством Кизлярского коньячного завода в ходе рабочего визита республику Дагестан.

По действующим правилам, при производстве коньяка полного цикла компании должны получать две лицензии - одну на производство коньяка, а вторую на производство коньячного дистиллята. По данным Минфина, требование о необходимости получения двух отдельных лицензий для таких производителей является избыточным, поэтому предлагается объединить их в одну лицензию на производство коньяка полного цикла. Отмечается, что указанные предложения в декабре 2020 года направлены Минфином России в Минсельхоз России для включения в проект поправок Правительства РФ к закону о виноградарстве и виноделии.

Также в ходе совещания Сазанов отметил, что за последние годы отечественные производители коньяка получили меры поддержки от государства, которые позволили увеличить производство уже в прошлом году и должны стимулировать дальнейшую модернизацию. "В прошлом году мы предоставили обратный акциз производителям коньяка, в рамках которого Кизлярский коньячный завод в 2020 году получил выплаты из бюджета в размере 393 млн рублей, предварительно по итогам первого квартала текущего года - 65 млн. Мы рассчитываем, что эти средства достигнут цели и позволят руководству завода в ближайшее время вывести его на новый уровень развития, модернизировать производство и запустить новые мощности, создав тем самым рабочие места", - приводятся в сообщении слова Сазанова.