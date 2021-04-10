{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РКЦ "Прогресс" в ближайшие несколько лет не будет изготавливать гражданскую продукцию

Там отметили, что предприятие занимается снижением издержек

БАЙКОНУР /Казахстан/, 10 апреля. /ТАСС/. Производство гражданской продукции в Ракетно-космическом центре "Прогресс" полностью прекращено. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Я думаю, мы к изготовлению гражданской продукции не вернемся", - сказал Баранов.

По словам гендиректора предприятия, сейчас производство гражданской продукции в РКЦ полностью прекращено. "С нашими накладными расходами и масштабами это нерентабельно", - добавил он.

Баранов отметил, что предприятие занимается снижением издержек. РКЦ, подчеркнул он, снизил накладные расходы на порядка 100%, но "цифры, которые есть, не позволяют конкурировать на рынке гражданской продукции".

Теги
Россия
Минфин предложил сократить число разрешительных документов для производителей коньяка
Согласно соответствующему законопроекту, компаниям потребуется получить только одну лицензию на осуществление деятельности
Читать полностью