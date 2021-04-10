РКЦ "Прогресс" в ближайшие несколько лет не будет изготавливать гражданскую продукцию

БАЙКОНУР /Казахстан/, 10 апреля. /ТАСС/. Производство гражданской продукции в Ракетно-космическом центре "Прогресс" полностью прекращено. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"Я думаю, мы к изготовлению гражданской продукции не вернемся", - сказал Баранов.

По словам гендиректора предприятия, сейчас производство гражданской продукции в РКЦ полностью прекращено. "С нашими накладными расходами и масштабами это нерентабельно", - добавил он.

Баранов отметил, что предприятие занимается снижением издержек. РКЦ, подчеркнул он, снизил накладные расходы на порядка 100%, но "цифры, которые есть, не позволяют конкурировать на рынке гражданской продукции".