Канцлер Австрии назвал возможной закупку "Спутника V"

ВЕНА, 10 апреля. /ТАСС/. Переговоры Австрии и России о приобретении российской вакцины "Спутник V" подошли к концу, сообщил в субботу на встрече с журналистами в Вене канцлер республики Себастьян Курц. По его словам, теперь Австрия может закупить этот препарат.

"Спутник V" стал бы дополнительным ускорителем [кампании по вакцинации в Австрии] c объемом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна", - сказал Курц.

Как сообщал ТАСС в пятницу источник в правительственных кругах Австрии, Вена надеется на быстрый допуск "Спутник V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.

Собеседник ТАСС также отмечал, что Австрия находится перед заключением контракта с Россией на поставку российского препарата. По его словам, Австрии нужна российская вакцина, поэтому она хочет получить этот препарат.

Как отмечал Курц 31 марта по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским, Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V". Курц уверен, что использование российского препарата поможет в ближайшие 100 дней ускорить вакцинацию населения Австрии. Он отмечал, что вопрос национальной регистрации препарата зависит от длительности процесса регистрации EMA.