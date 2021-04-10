В МЭР поддержали предложения производителей коньяка о необходимости единой лицензии

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России намерено сформировать комплекс мер, которые помогли бы развивать производство коньяка и выращивания винограда, в частности, поддержит предложение о введении единой лицензии для производства полного цикла. Об этом сообщил министр Максим Решетников в субботу на совещании по вопросу об актуальных вопросах развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан.

"Проблемы отрасли [производства коньяка] известны. Во-первых, это вопрос о введении комплексной лицензии для производителей полного цикла - то есть, одного документа вместо пяти. Я знаю, что есть обращения предприятий, что они вынуждены постоянно оформлять то одну лицензию, потом другую, потом третью - и никакого особого смысла это не имеет. Более того, это требует достаточно много времени", - сказал Решетников, обсуждая возможные меры поддержки отрасли.

Он отметил, что так есть и ряд других вопросов: например, касающихся размера минимальных цен закупки, поставки и розничной продажи коньячной продукции, несоответствие российских требований и тех, что предъявляются Евразийским экономическим сообществом.

Министр пояснил, что именно отрасль виноградарства и виноделия является одной из ключевых для сельского хозяйства Дагестана. При этом регион производит почти 90% всего коньяка в РФ, причем делается он из выращенного здесь же винограда. Таким образом, развитие отрасли позволит создать новые рабочие места (сейчас в отрасли работают около 20 тыс. человек, 18 тыс. из них - в сфере виноградарства), увеличить объем выпускаемой продукции и налоговых поступлений, которые в свою очередь увеличат доходы бюджета для реализации социальных программ. Кроме того, качественный коньяк имеет большой потенциал для продажи на экспорт.

В свою очередь врио главы Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в 2020 году виноградари республики собрали рекордный за последние 30 лет урожай - 208,9 тыс. тон, который занимает первое место в России. На переработку было направлено 145,5 тыс. тонн винограда. "Отрасль виноградарства приносит около 6% налоговых отчислений в бюджет республики. Однако сопоставив эти цифры с показателями 70-80-х годов, когда сбор винограда в республике превышал 370 тыс. тонн, становится понятно, что возможности для роста отрасли далеко не исчерпаны", - отметил Меликов.