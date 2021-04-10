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Еврокомиссия предложила США на полгода заморозить взаимные пошлины

Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис заявил, что это создаст необходимую передышку для промышленности и работников
Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис Stephanie Lecocq, Pool via AP
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Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис
© Stephanie Lecocq, Pool via AP

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила Вашингтону заморозить на шесть месяцев взаимные таможенные пошлины для поиска путей преодоления разногласий в сфере торговли. Об этом сообщил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в опубликованном в субботу интервью журналу Der Spiegel.

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"Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достигнуть решения путем переговоров", - сказал он. "Это создаст необходимую передышку для промышленности и работников по обе стороны Атлантики", - полагает Домбровскис.

В октябре 2019 года администрация Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ввела 25%-ные пошлины в отношении товаров из стран ЕС на общую сумму примерно $7,5 млрд, которые затронули среди прочего односолодовый виски из Шотландии. 9 ноября 2020 года Евросоюз ответил на этот шаг введением своих тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму €3,4 млрд (около $4 млрд) в год. К ним присоединилась и Великобритания, так как на тот момент переходный период после Brexit еще не закончился.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом была достигнута договоренность заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд, введенные в связи с торговым конфликтом по делу Boeing и Airbus. Торговый спор Брюсселя и Вашингтона по делам Boeing и Airbus является одним из самых затяжных и масштабных в истории Всемирной торговой организации. США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в отношении компании Boeing.

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