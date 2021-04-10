Сбербанк назвал вымыслом кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сбербанк назвал невозможным использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации, комментируя информацию полиции Москвы о таких случаях.

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"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого - посеять панику и подорвать доверие банкам", - указали в Сбербанке.

Ранее в пресс-службе полиции ТАСС сообщили, что мошенники в Москве стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов и списания средств с банковских счетов.

На сегодняшний день, как отмечали в полиции, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе запись голоса. Сдача биометрии для клиентов является добровольной.