{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк назвал вымыслом кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса

В банке заявили, что такая схема мошенничества технологически невозможна и не существует
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сбербанк назвал невозможным использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации, комментируя информацию полиции Москвы о таких случаях.

На эту тему
"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников
"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников

"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого - посеять панику и подорвать доверие банкам", - указали в Сбербанке.

Ранее в пресс-службе полиции ТАСС сообщили, что мошенники в Москве стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов и списания средств с банковских счетов.

На сегодняшний день, как отмечали в полиции, банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе запись голоса. Сдача биометрии для клиентов является добровольной.

Два новых энергоблока планируется построить на Ленинградской АЭС
Для региона строительстве еще двух энергоблоков даст возможность получить электроэнергию для развития промышленности, обеспечить рост строительной и смежных отраслей, отметил губернатор Александр Дрозденко
Читать полностью