Решетников призвал Дагестан эффективнее использовать выделенные на нацпроекты средства

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Средства, которые выделяются на реализацию национальных проектов, должны более эффективно использоваться в Дагестане, и федеральные органы власти вместе с руководством республики в 2021 году проведут "работу над ошибками", заявил в субботу на совещании с руководством республики в Махачкале министр экономического развития России Максим Решетников.

"Обеспечить рост экономики, дать новые возможности для развития республики должна и программа по развитию Северо-Кавказского федерального округа, и национальные проекты. При этом итоги 2020 года показывают, что по национальным проектам есть куда идти вперед. Не все средства в полном объеме были использованы", - сказал Решетников.

Он отметил, что остатки средств нацпроектов, которые не были использованы, будут максимально перенесены на 2021 год, чтобы запланированное удалось реализовать. Однако, подчеркнул он, необходимо понять, что можно сделать для повышения эффективности работы.

"Надо посмотреть, каких решений не хватает дополнительно. Может быть, где-то есть и такое, что федеральные ведомства не все делают вовремя, и министерство экономики в прошлом году из-за правки программ по некоторым объектам средства доводили так, что могли бы и пораньше. Но готовы вместе с вами работу над ошибками делать и все эти ситуации разбирать, чтобы максимально ритмично пройти этот год", - сказал министр.

Он добавил, что в рамках программы развития СКФО регион в прошлом году также получил большой объем средств - 800 млн рублей.