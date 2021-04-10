{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЭР заявили, что продление программы развития СКФО поможет сократить уровень безработицы

Планируется трудоустройство более 2,4 млн человек

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Приоритетами продленной до 2030 года программы развития Северо-Кавказского федерального округа на ближайшие годы будут борьба с безработицей и развитие социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе министерства экономического развития со ссылкой на министра Максима Решетникова.

Государственная программа РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" продлена до 2030 года. Согласно документу, объем бюджетных ассигнований по программе с 2013 года по 2030 год составит 306 млрд рублей, в том числе более 196 млрд рублей пойдет на третий этап программы - с 2021 года по 2030 год.

"Реализация мероприятий госпрограммы позволит создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы. В приоритете - развитие спортивной инфраструктуры и дошкольного и школьного образования, благоустройство территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате реализации госпрограммы объем инвестиций в округ должен увеличиться до 13,4 млрд рублей, планируется трудоустройство более 2,4 млн человек.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
Меликов заявил, что стратегия развития Дагестана до 2030 года будет согласована в мае
По словам врио главы республики, есть ряд проблем, тормозящих социально-экономическое развитие региона
Читать полностью