В МЭР заявили, что продление программы развития СКФО поможет сократить уровень безработицы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Приоритетами продленной до 2030 года программы развития Северо-Кавказского федерального округа на ближайшие годы будут борьба с безработицей и развитие социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе министерства экономического развития со ссылкой на министра Максима Решетникова.

Государственная программа РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" продлена до 2030 года. Согласно документу, объем бюджетных ассигнований по программе с 2013 года по 2030 год составит 306 млрд рублей, в том числе более 196 млрд рублей пойдет на третий этап программы - с 2021 года по 2030 год.

"Реализация мероприятий госпрограммы позволит создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы. В приоритете - развитие спортивной инфраструктуры и дошкольного и школьного образования, благоустройство территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате реализации госпрограммы объем инвестиций в округ должен увеличиться до 13,4 млрд рублей, планируется трудоустройство более 2,4 млн человек.