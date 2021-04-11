Кабмин выделил более 2,8 млрд рублей на поддержание бюджетов ЕАО и Костромской области

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми Еврейская автономная область (ЕАО) и Костромская область получат более 2,8 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов этих регионов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства.

"ЕАО передадут более 1,5 млрд рублей. Из этой суммы профинансируют расходы на медицинское страхование неработающих граждан и социальные выплаты, пополнят фонд оплаты труда. Для Костромской области, в которой ранее с рабочей поездкой побывал Михаил Мишустин, предусмотрено 1,36 млрд рублей. Эти деньги планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы", - говорится в пояснительной записке к одному из документов.

Отмечается, что принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, а также позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов.

Вопрос о выделении Костромской области и ЕАО средств на обеспечение сбалансированности бюджетов этих регионов обсуждался в четверг на заседании правительства.