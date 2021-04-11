В Каире надеются на скорое возобновление Россией авиасообщения с курортами Египта

КАИР, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Каир рассчитывает на скорое решение Москвы о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава МИД арабской республики Самех Шукри в преддверии намеченного на 12 апреля визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова.

"С нетерпением ждем возвращения рейсов из России в египетские туристические зоны, - отметил он. - Мы приложили максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах".

По словам министра, руководство страны также принимает все необходимые меры предосторожности для предотвращения проникновения и распространения коронавируса в курортных городах, что позволяет сдерживать эпидемию и продолжать туристическую активность. "Эти усилия способствовали притоку миллионов гостей из разных стран, которые наслаждаются здесь теплым солнцем и возвращаются домой без каких-либо заражений и последствий пандемии, - указал Шукри. - Поэтому мы надеемся, что в скором времени будет принято решение по данному поводу (о возобновлении авиасообщения с курортами)".

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове самолета российской компании "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.