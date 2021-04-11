Индия объявила о запрете экспорта "Ремдесивира" из-за роста спроса на инъекции

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Индии приняли в воскресенье решение ввести запрет на экспорт препарата "Ремдесивир", который широко используется для лечения коронавирусной инфекции, из-за роста спроса на инъекции, который связан со скачком заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба индийского правительства на официальном сайте .

"В Индии с недавнего времени наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19. На 11 апреля 2021 года зафиксированы 1 108 087 активных случаев COVID, и это число неуклонно растет. Это привело к внезапному росту спроса на инъекции "Ремдесивира", используемого для лечения пациентов с COVID-19. Есть вероятность дальнейшего роста спроса в ближайшие дни. <...> В свете вышеизложенного правительство Индии запретило экспорт инъекционного "Ремдесивира" и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится", - говорится в сообщении.

В стране этот препарат производят семь фармацевтических компаний, препарат широко поставлялся за рубеж, в том числе в США.

В Индии отмечается резкий всплеск заболевания коронавирусной инфекцией. Пятый день подряд в стране регистрируется более 100 тыс. инфицированных за день. За минувшие сутки отмечено 152 879 новых инфицированных, что стало очередным антирекордом для страны. Общее число заболевших составило 13 358 805 человек.