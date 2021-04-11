{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ФРС заявили, что рост пострадавшей от пандемии экономики США ускорится в ближайшее время

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает, что риск для американской экономики заключается в том, что болезнь снова может начать распространяться

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Восстанавливающаяся от последствий пандемии американская экономика переживает "поворотный момент" и в ближайшее время может начать расти намного быстрее. Такое мнение председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл выразил в интервью CBS, отрывок из которого был опубликован в воскресенье.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"То, что мы наблюдаем сейчас, на самом деле представляет собой экономику, которая, кажется, находится в поворотном моменте благодаря <...> масштабной вакцинации и мощным [мерам] поддержки [в сфере] налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Мы чувствуем, что мы находимся в том моменте, когда экономика вот-вот начнет расти намного быстрее, создание новых рабочих мест будет происходить намного быстрее", - сказал Пауэлл.

"Основной риск для нашей экономики сейчас действительно заключается в том, что болезнь снова [может начать] распространяться. Будет разумно, если люди продолжат соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски", - подчеркнул глава ФРС.

В марте Пауэлл отмечал, что Соединенные Штаты смогли избежать некоторых наихудших последствий вызванного пандемией экономического кризиса. При этом он заявил, что состояние американской экономики в ближайшие два-три года будет весьма неопределенным.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Иран обвинил Южную Корею в блокировке финансов Тегерана, необходимых для борьбы с COVID-19
Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири при этом отметил, что "отношения двух стран вошли в стадию застоя и лишились динамики"
Читать полностью