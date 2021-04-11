Microsoft может приобрести за $16 млрд разработчика технологий искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за $16 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По словам его источников, договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Условия сделки могут измениться. Представители компаний пока не подтвердили информацию о консультациях.

Nuance Communications, в частности, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple. Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона (штат Массачусетс).