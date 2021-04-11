Россия рассчитывает скоро возобновить чартеры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что чартерные рейсы из России в курортные города Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду - возобновятся в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

"Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами, - сказал он. - Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время".

Глава дипведомства высоко оценил большую совместную работу профильных специалистов России и Египта на этом направлении, а также указал на хорошие перспективы двустороннего сотрудничества в других сферах. "Российско-египетские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Несмотря на пандемию коронавируса, поддерживается интенсивный политический диалог, - подчеркнул Лавров. - Например, в марте этого года в Каире прошли двусторонние межмидовские консультации на уровне заместителей министров по европейской проблематике, а также по вопросам взаимодействия наших стран в ООН и правочеловеческой тематике".

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.