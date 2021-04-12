В экономическом форуме в Красноярске примут участие более 250 экспертов

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Более 250 экспертов из 30 стран примут участие в дискуссиях на площадках Красноярского экономического форума (КЭФ), который откроется 12 апреля. Об этом ТАСС сообщили в "Корпорации развития Енисейской Сибири".

В 2020 году КЭФ был отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В этом году он пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.

"Участие в дискуссии примут более 250 приглашенных экспертов из 30 стран мира, которые обсудят пути преодоления последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под реалии "постковидного" мира", - сказал собеседник агентства.

Деловая программа форума включает более 40 мероприятий: круглый столы, экспертные дискуссии, стратегические сессии. В Красноярске они будут проходить в Сибирском федеральном университете, кроме того, будут организованны онлайн-площадки в Москве, Берлине и Сингапуре.

Начнется работа КЭФ с молодежной площадки "Поколение 2030", главной темой станет цифровой трансформации. Как сообщил на пресс-конференции в преддверии форума руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Денис Антонов, одной из тем для обсуждения станет освоение космоса и цифровизация.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.