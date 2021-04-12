Эксперты: в России в течение трех лет до 15 банков будут ежегодно сами уходить с рынка

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать российский финансовый рынок в течение следующих трех лет, говорится в прогнозе банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций кредитных организаций будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По нашим оценкам, не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что в 2020 году впервые число добровольных ликвидаций банков превысило количество отозванных лицензий (22 кредитные организации против 16). Причем число банков, присоединенных к другим игрокам на протяжении последних трех лет, было стабильным (10-12), а количество банков, добровольно сдавших лицензии в прошлом году, выросло с двух в 2019 году до девяти в 2020 году.

Рост ставок

Кредитные ставки по ипотеке в российских банках в 2021 году могут показать рост до 0,5 процентного пункта (п. п.), для потребительских ссуд и кредитов малому и среднему бизнесу - до 1,5 п. п.

"В 2021 году будет наблюдаться рост процентных ставок для большинства категорий заемщиков в связи с повышением ключевой ставки и постепенным снижением объемов господдержки в отдельных сегментах кредитования (ипотеке, кредитовании МСБ). Для ипотечных кредитов и кредитов крупному бизнесу рост может составить до 0,5 п. п., для потребительских кредитов и кредитов МСБ - до 1,5 п. п. Ставки по привлеченным средствам банки будут повышать более сдержанно, однако с учетом ожиданий рынка по дальнейшему росту ключевой ставки увеличение стоимости фондирования составит не менее 0,5-0,75 п. п.", - говорится в материале.

Несмотря на рост ставок по кредитам, банкам не удастся удержать чистую процентную маржу на уровне 2020 года, считают в агентстве. В 2021 году ожидается сжатие уровня чистой процентной маржи на 0,2 п. п., до 3,8%. Причинами снижения маржи аналитики называют невысокие темпами роста кредитования (совокупный кредитный портфель юрлиц и физлиц прибавит 7%), так как выдача кредитов по более высоким ставкам не сможет компенсировать роста стоимости фондирования.

Также, по мнению экспертов, по итогам 2021 года чистая прибыль сектора снизится на 20-30%, до 1,1-1,2 трлн рублей, в связи с ростом отчислений в резервы, сжатием чистой процентной маржи и уменьшением доходов от валютной переоценки. Как следствие, рентабельность сектора в 2021 году уменьшится с 16% до 10-11%, считают в агентстве.