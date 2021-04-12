Bloomberg: в Вашингтоне опасаются, что цифровой юань может стать угрозой для доллара

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена собирает данные о планах Китая, касающихся использования цифрового юаня. Некоторые американские официальные лица опасаются, что Пекин может попытаться с помощью этой валюты уменьшить роль доллара в мире, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, сотрудники Министерства финансов США, Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме активизировали усилия, чтобы "понять, какие могут быть последствия" от применения указанной валюты. Некоторые должностные лица США опасаются, что использование цифрового юаня станет одним из элементов в "долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты в мире".

Как отмечается в публикации, американскую сторону, в частности, интересует, "как будет распространяться цифровой юань, можно ли будет с его помощью обойти санкции США". Вашингтон считает особенно важным то, какие последствия для мировой финансовой системы могут проявиться в долгосрочной перспективе.

По словам источников, администрация Байдена в настоящее время не планирует "каких-либо мер для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая". Вместе с тем в Вашингтоне стали проявлять больший интерес к "возможности создания цифрового доллара". Как отмечается в материале, американские законодатели ранее в этом году запросили дополнительную информацию об этой возможности председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джерома Пауэлла, а также министра финансов Джанет Йеллен.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в интернет. В августе прошлого года глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанк) Сунь Гофэн сообщил о том, что КНР проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска нет.