РБК: Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти санаториев в Крыму

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма и планирует вложить около 15 млрд рублей в их реконструкцию, сообщает в понедельник газета РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

В настоящее время Ротенберг владеет крымскими санаториями "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелем "Дача Рахманинов". Как сообщил РБК представитель бизнесмена, бенефициаром этих объектов Ротенберг стал в конце 2019 года.

Все санатории, кроме "Жемчужины", которая в настоящее время не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма". По словам представителя, в сети "была группа сторонних инвесторов", тогда бизнесмен стал одним из пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "Терс". Идет переоформление документов, примерно к лету этот процесс завершится, Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов. Как отметил собеседник издания, решение о том, будет ли Ротенберг также собственником санатория "Морской прибой", еще не принято.

Также представитель рассказал газете, что около 300 млн рублей уже вложены бизнесменом в техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию комплексов - около 15 млрд рублей, работы станут проходить поэтапно. Их завершение запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения (более 6 млрд рублей) будут направлены в "Жемчужину".