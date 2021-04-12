ФРС ожидает уверенного роста экономики США во второй половине 2021 года

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ожидает уверенного роста американской экономики во второй половине текущего года. Об этом председатель регулятора Джером Пауэлл заявил в интервью телекомпании CBS , которое вышло в эфир в воскресенье.

"Я бы сказал, что мы, как и многие [специалисты] в сфере экономических прогнозов из частного сектора, видим уверенный рост и [процесс] уверенного создания новых рабочих мест, которые начинаются прямо сейчас. Так что [экономические] перспективы в значительной степени улучшились. <...> Они (ФРС и специалисты в частном секторе - прим. ТАСС) прогнозируют рост в районе 6% или 7% в этом году, что будет наиболее высоким уровнем <...> за 30 лет <...>. Также прогнозируется значительное снижение уровня безработицы - с нынешних 6% до, возможно, 4-5%", - отметил Пауэлл.

"Я бы сказал, что рост, которого мы ожидаем во второй половине этого года, будет очень уверенным", - добавил глава ФРС. Он также подчеркнул, что возглавляемый им регулятор намерен продолжать поддержку экономики до тех пор, пока она не восстановится в полной мере.

В марте Пауэлл отмечал, что Соединенные Штаты смогли избежать некоторых наихудших последствий вызванного пандемией экономического кризиса. При этом он заявил, что состояние американской экономики в ближайшие два-три года будет весьма неопределенным.