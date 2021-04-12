Глава ФРС считает возможным запуск цифрового доллара

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, изучает возможность запуска цифрового доллара, однако никакого решения еще не принято. Об этом председатель регулятора Джером Пауэлл заявил в интервью CBS , стенограмма беседы была опубликована в воскресенье на сайте телекомпании.

"Мы действительно оцениваем это. Большинство основных стран рассматривают возможность использования цифровой валюты", - сказал глава ФРС. По его словам, в ФРС стремятся понять, принесет ли такая валюта пользу общественности. "Мы очень много над этим работаем. Мы также проводим довольно много технологических экспериментов. Я имею в виду, что технологии сделали это возможным, поэтому мы считаем своим долгом понять это. Как это будет работать? Какими будут особенности?" - добавил руководитель финансового регулятора США.

"Мы [пока] не приняли решение сделать это, потому что вопрос заключается в том, принесет ли это пользу людям <...>? Нам нужно как следует [подходить к] ответу на этот вопрос. Нам также нужно вовлечь общественность и Конгресс в этот процесс, потому что это было бы важным шагом, пойди мы на него",- пояснил Пауэлл.

Сам глава ФРС считает запуск цифрового доллара возможным. "Я считаю это возможным, это все, что я скажу. Думаю, это очень интересный, тонкий и сложный набор вопросов. Вы видели, что во многих из похожих на нашу странах <...> это рассматривается всерьез. В некоторых из этих стан использование наличных денег резко сократилось. Здесь дело обстоит иначе. Американцы по-прежнему любят пользоваться наличными, так что это то, что будет решаться в зависимости от ситуации здесь, в США. <...> Мы мировая резервная валюта, доллар важен. Нам нужно делать это правильно", - сказал Пауэлл.

Опасения администрации

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирает данные о планах Китая, касающихся использования цифрового юаня. По информации агентства, некоторые американские официальные лица опасаются, что Пекин может попытаться с помощью этой валюты уменьшить роль доллара в мире.

По словам источников агентства, администрация Байдена в настоящее время не планирует "каких-либо мер для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая". Вместе с тем в Вашингтоне стали проявлять больший интерес к "возможности создания цифрового доллара". Как отмечается в материале, американские законодатели ранее в этом году запросили дополнительную информацию об этой возможности у Пауэлла, а также у министра финансов Джанет Йеллен.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в интернет. В августе прошлого года глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанк) Сунь Гофэн сообщил о том, что КНР проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска нет.