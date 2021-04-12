ВВП Казахстана в первом квартале 2021 года сократился на 1,6%

НУР-СУЛТАН, 12 апреля. /ТАСС/. Показатель ВВП Казахстана в первом квартале текущего года сократился на 1,6%. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев на заседании правительства в понедельник.

"Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост в сфере информации и связи на 9,9%. В результате темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе - феврале текущего года до минус 1,6% в январе - марте", - рассказал Иргалиев.

Рост ВВП Казахстана в январе - марте 2020 года составил 2,7%. В целом в прошлом году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. Согласно прогнозу Национального банка Казахстана, рост ВВП по итогам 2021 года составит 3,4-3,7%. В 2019 году рост ВВП Казахстана составил 4,5%.