В Минфине рассчитывают на принятие закона, упрощающего проведение госзакупок, в июне

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время внесет поправки в законопроект, который позволит ускорить и упростить проведение госзакупок, сообщил ТАСС заместитель министра финансов России Алексей Лавров. Ожидается, что он будет принят в третьем чтении в июне текущего года.

16 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вносит поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, правительство прорабатывает поправки. В ближайшее время будут внесены в Государственную думу, мы исходим из того, что план принять в весеннюю сессию. <...> Затем третье чтение - если мы проходим второе чтение в мае, то в июне третье чтение", - сказал он.

По словам Лаврова, по сути это будет практически новая редакция закона о государственных закупках с упрощением процедур, их ускорением, а также унификацией и завершением перевода всего процесса в электронную форму. Среди эффектов от поправок он назвал увеличение конкуренции, снижение цены, повышение качества товаров, работ и услуг, сокращение трудоемкости процессов, а также решение проблемы необоснованного затягивания закупок жалобщиками.

"Закупочная система должна поставлять товары, работы, услуги в нужный срок по коротким процедурам в требуемом качестве в конкурентных условиях", - добавил он.

Поправки в закон о госзакупках

Одна из основных предусмотренных законопроектом мер - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме, пока это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков, указывают в кабмине.

Поправками планируется существенно - с 11 до 3 - сократить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Законопроект также сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при проведении различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядка осуществления (до окончания срока подачи заявок) заказчиком отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимого различными способами, а также вводит новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков.

Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.