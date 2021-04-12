Бурный рост иностранных инвестиций на Хайнане происходит при участии России

ХАЙКОУ /Китай/, 12 апреля. /ТАСС/. Россия стала одной из стран, благодаря которым на острове Хайнань в последнее время наблюдается бум иностранных инвестиций. Об этом заявил в понедельник губернатор провинции Фэн Фэй.

"В течение последних трех лет Хайнаньский порт свободной торговли зафиксировал бум иностранных инвестиций, - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества с РФ. - Приток зарубежного капитала фактически удвоился благодаря инвесторам из России, а также представителям еще 80 стран и регионов".

Губернатор напомнил, что инвестиционное сотрудничество острова с внешним миром продолжает успешно развиваться, даже несмотря на пандемию нового коронавируса. По словам Фэн Фэя, эффективная политика по снятию торговых барьеров, введению налоговых льгот и упрощению формальностей при регистрации филиалов и штаб-квартир зарубежных предприятий способствует росту интереса международных инвесторов к Хайнаню.

Согласно официальной статистике, объем иностранных инвестиций в экономику провинции в 2020 году вырос на 100%, до $3 млрд.

1 июня прошлого года администрация Хайнаня опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Согласно новой стратегии, к 2025 году на острове будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Одна из главных задач - создать на территории самой южной провинции КНР важный международный финансово-экономический центр.