В Госдуме предложили кабмину выдавать гранты авторам перспективных стартапов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Елена Строкова предложила выдавать гранты правительства в размере до 500 тыс. рублей будущим предпринимателям, успешно защитившим свои стартапы в качестве дипломных работ в рамках программы Минобрнауки. Соответствующее обращение она направила на имя первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова (текст есть в распоряжении ТАСС).

В письме парламентарий отмечает, что на данный момент "создается единая информационная среда обмена данными о стартапах". "Одним из элементов такой среды может стать программа Минобрнауки России "Стартап как диплом", направленная на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии", - говорится в тексте. К 2021 году к проекту "Стартап как диплом" дополнительно присоединились 25 субъектов РФ.

Строкова полагает, что выпускная квалификационная работа в вузах может быть представлена как в виде идеи, так и реализованного бизнес-проекта, созданного выпускниками. "В настоящее время из всех стартап-проектов, защищенных в качестве ВКР в рамках программы, реализуются 38% - это 117 проектов, в 54 из них привлечены инвестиции", - отмечает она.

"Вместе с тем, считаю целесообразным рассмотреть возможность о введении дополнительного инструмента мотивации российских студентов, участвующих в программе Минобрнауки России "Стартап как диплом". Такой формой может быть грант правительства РФ от 300 до 500 тысяч рублей победителям программы (на развитие своего бизнес-проекта в регионе), защитившим на отлично в качестве дипломных работ свои стартапы", - предлагает депутат. Она отмечает, что в настоящее время наиболее популярными темами таких выпускных работ стали "сфера услуг и торговли (открытие интернет-магазинов, создание комплекса услуг), а также информационные технологии (web-разработка, нейронные сети, искусственный интеллект, обработка изображений, облачные технологии)".

Депутат также призвала расширять программу, существенно увеличить число вузов-участников за счет вовлечения отраслевых, в том числе, медицинских, транспортных, аграрных и региональных вузов, а также вузов, находящихся в ведении субъектов РФ.