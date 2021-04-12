Бизнес попросил о системном регулировании рынка туристического жилья

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Представители туристической отрасли в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), бизнес-объединения и эксперты сообщили ТАСС, что поддерживают вывод "из тени" гостевых домов, однако просят внедрять изменения плавно и не ограничиваться только лишь решением проблемы гостевых домов - внимания требуют также гостевые квартиры, меблированные комнаты и коттеджи.

Ростуризм предложил ввести в РФ обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения. Предполагается, что не прошедшие классификацию гостевые дома не смогут работать. Цель - вывести этот сектор турбизнеса из тени, создать прозрачные правила работы, повысить качество услуг и защитить потребителей. Также владельцы гостевых домов смогут претендовать на господдержку и участвовать в программах Ростуризма.

Зачем вести реестр и классифицировать гостевые дома

Опрошенные ТАСС эксперты объясняют идею ведения реестра гостевых домов и их обязательной классификации необходимостью нивелировать риски самих предпринимателей (действующее законодательство уже не предполагает оказания гостиничных услуг в жилых помещениях), задать стандарты качества услуг и создать условия честной конкуренции между гостевыми домами и гостиницами, которые сейчас вынуждены платить на порядок больше налогов и отчислений.

"Действующее законодательство уже не предполагает оказания гостиничных услуг в жилых помещениях. Это привело к глубокому конфликту органов муниципальной власти и жителей в отдельных городах-курортах. Граждан в судах обязывают снести единственное жилье - источник дохода - в связи с его использованием не по назначению. В результате местные жители могут стать безработными и бездомными, а муниципальные и госбюджеты не получат налоги. Необходимо в самые краткие сроки урегулировать данный конфликт и легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц", - отмечает омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева.

Гостевой дом, по мнению Киселевой, можно было бы определить как место жительства физических лиц, которое может использоваться для временного проживания туристов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, президент НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской области" Лариса Невидайло добавляет, что гостевые дома, как правило, представляют собой "маленький семейный бизнес, обеспечивающий доходом семью и, возможно, 2-4 человека наемного персонала".

"Большинство этих объектов, [гостевых домов], расположены на землях, предназначенных для размещения жилья, пользуются ЖКХ по тарифам жилых домов и работают в налоговой "серой зоне". Они не классифицированы как объекты размещения (и поэтому не могут работать с туроператорами), не подают информацию о проживающих гостях в органы ФМС, не соблюдают стандарты качества продукта и услуг, зачастую не отвечают требованиям противопожарной безопасности и требованиям Роспотребнадзора, в том числе по обеспечению антиковидного регламента", - перечисляет руководитель подкомитета "Деловой России" по туристской инфраструктуре: гостеприимству и объектам размещения Татьяна Веллер. Она добавляет, что из-за перечисленных обстоятельств стоимость оперирования гостевыми домами на порядок ниже стоимости оперирования классическими отелями, что позволяет им значительно выигрывать у последних по цене.

"Мы предлагаем вывести бизнес гостевых домов из тени, с одной стороны, для того, чтобы "обелить" их, чтобы люди могли бизнесом заниматься как самозанятые или на патенте, с другой стороны, чтобы не "убить" гостиничный бизнес, который находится рядом с гостевыми домами", - пояснил председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения "Опоры России" Игорь Лаврик.

По мнению гендиректора компании "Интерсэн-плюс" Дмитрия Куршина, самым главным фактором является безопасность граждан. Он отметил, что требования к гостиничному бизнесу подразумевают определенные стандарты профпригодности персонала, а гостевые дома - нерегулируемый сектор, где гости сами несут ответственность за риски. Куршин считает, что введение квалификации гостевых домов поможет определить их в рамках нормативно-правовой базы. Пока гостевой дом, говорит он, - это "лазейка, в которую можно проникнуть, предоставляя некачественную услугу".

Какие изменения необходимы

"Я считаю, что для любых жилых помещения, которые используются для проживания туристов, хорошо сделать единый реестр, присваивать им УИНы (уникальные идентификационные номера) и разрешать рекламировать их в интернете только при наличии этих номеров", - говорит член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. При этом эксперт считает, что внесение в реестр должно быть уведомительным - если это будет разрешительная система, то она станет дополнительным давлением на бизнес.

Петровская также уверена, что для гостевых домов не стоит устанавливать категории "звездности", так как этом случае при бронировании никакой разницы между гостиницами и объектами туржилья не будет. "Присвоение "звезд" гостевым домам не только будет вводить в заблуждение потребителя, но и создаст условия для недобросовестной конкуренции с гостиницами", - считает она.

Требования к гостевым домам должны быть более простыми, ведь это "домашнее" размещение и обслуживание, добавляет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. При этом, по ее словам, обязательными должны быть требования к чистоте, честности информации, обеспечению основных потребностей гостей.

Говорить об обязательной классификации еще рано, в первую очередь необходимо определить статус "гостевого дома", выработать единый стандарт, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Крыму Светлана Лужецкая. Необходимо определить, какие дома подпадают в эту категорию, их площадь, номерной фонд, этажность строения, на каком земельном участке должен находиться гостевой дом, перечисляет она. "Принудительная классификация должна иметь под собой какой-то профит для собственников гостевых домов - законодательно закрепленное участие их в программах туристического кешбэка, льготное, а главное - понятное и неизменное налогообложение", - добавляет председатель Партии Роста в Севастополе, гендиректор ГК "Далпорт" Олег Николаев.

По словам представителя московской "Опоры России" Игоря Лаврика, бизнес-сообщество предложило Ростуризму учесть несколько вещей. В частности, в гостевой дом должен быть обеспечен доступ контрольно-надзорных органов; должен быть контроль по постановке на налоговый учет и уплате налогов; владельцам необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие права собственности и законность возведения здания; должен проводиться миграционный учет. "Эти меры не требуют особенных затрат, но они вводят четкое понятие, что такое гостевой дом, из чего он состоит, кто в нем живет, кто имеет право собственности и что гости, которые будут приезжать, гарантированно получат определенные услуги", - пояснил Лаврик.

Риски

Предложенные Ростуризмом нововведения могут коснуться 100-150 тыс. мест размещения в Крыму и порядка 200 тыс. - в Краснодарском крае. Эксперты предупреждают об определенных сложностях при реализации инициатив. Так, руководитель подкомитета "Деловой России" по туристской инфраструктуре Татьяна Веллер считает, что важно не навредить рыночному балансу в попытке вывести деятельность гостевых домов в правовое поле. "Взвалить сейчас на этих микро- и малых предпринимателей полный груз необходимости легализации бизнеса в краткие сроки и 100%-ю налоговую нагрузку - значит, убить этот рынок, не дать возможность превалирующему большинству наших сограждан отдыхать этим летом в рамках своего бюджета, - убеждена Веллер. - Необходимо плавное, постепенное "обеление", возможно, первоначально через механизм амнистии".

Советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко также считает, что запрет неклассифицированным гостевым домам работать приведет к их переходу в "теневой найм". "Пожалуй, можно было бы согласиться со следующим: поддержку могут получать только те, кто классифицирован, но пока не более, так как туристический сектор еще не отошел от пандемии", - считает Свириденко.

Однако эксперты отмечают, что неурегулированность вопроса гостевых домов - это лишь одна часть целого комплекса проблем с размещением туристов. "Есть и другие форматы, которые находятся вне правового поля, например, меблированные комнаты. Необходимо принимать системный закон о туристическом жилье, не ограничиваясь точечным решением отдельной проблемы с гостевыми домами", - считает омбудсмен Елена Киселева.