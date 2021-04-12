Эксперты выяснили, сколько предпринимателей в РФ продают товары и услуги через интернет

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 60% российских предпринимателей занимаются онлайн-продажами своих товаров и услуг. Об этом свидетельствуют данные опроса 800 владельцев бизнеса со всей страны в возрасте от 18 до 60 лет, который провел сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка".

"В ходе опроса 61,6% респондентов сказали, что продают товары и услуги через интернет (имеют собственный сайт или интернет-магазин). Стоит отметить, что женщины (65,3%) чаще, чем мужчины (59%) выбирают онлайн в качестве канала продаж", - говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС. Онлайн-продажами чаще всего пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

При этом 28,5% российских предпринимателей ответили, что собираются заняться продажей своих услуг через интернет в перспективе, а 10% вообще не хотят переходить в онлайн.

Респонденты, которые до сих пор не используют интернет для продажи товаров и услуг, считают, что офлайн-бизнес отнимает слишком много времени и ресурсов, или специфика их дела позволяет обойтись без этого. Некоторые бизнесмены из этой категории просто не умеют продавать в интернете и не знают с чего начать. "В основном продажи через интернет обходят стороной респонденты в возрастной категории 45-60 лет (48,5%). Так, 92,3% опрошенных этого возраста уверены, что их бизнес не нуждается в онлайн-продажах", - уточняется в материалах исследования.

Больше половины опрошенных (50,4%) используют онлайн-инструменты для продвижения дела: таргетинг, контекстную рекламу, социальные сети, размещение на онлайн-картах. Еще 19,2% респондентов предпочитают действовать традиционными методами и привлекают клиентов в офлайне: через билборды, баннеры, листовки и другие способы. В ценность офлайн-рекламы больше всего верят опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (31,4%) и предприниматели из группы 45-60 лет (21,8%). При этом 26,3% бизнесменов используют оба варианта продвижения, добавляется в исследовании.